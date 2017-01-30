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Meteoroloji bu kez müjde verdi

Meteoroloji İstanbul için müjdeyi verdi, kentte yarından itibaren güneşli hava hissedilmeye başlanacak.

Yaşam / 30 Ocak 2017 Pazartesi 13:54
Meteoroloji bu kez müjde verdi

Meteoroloji uzun süredir soğuk hava ve aralıklarla kar ve yağmurun etkisi altındaki İstanbul için müjdeyi verdi, kentte yarından itibaren güneşli hava hissedilmeye başlanacak.

AA muhabirinin Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bugün kentin kuzey kesimlerinde, Çatalca, Silivri taraflarında karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyu hava sıcaklığı en az 1, en fazla 5 derece olacak.

Kentte yarından itibaren de parçalı az bulutlu olarak, güneşli hava hissedilmeye başlanacak. Sıcaklıklar 5 ila 6 derece dolayında seyredecek.

Rüzgar, orta kuvvette, çarşambadan itibaren perşembe ve cuma da dahil güneye dönecek.

İstanbul'da, cumartesi günü yağmur bekleniyor ancak cuma gününden itibaren cumartesi, pazar, pazartesi sıcaklık artıyor. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günleri sıcaklık 12 derece dolaylarında mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacak.

Hava SıcaklığıMeteorolojiGüneşli Hava


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