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Madagaskar'da yolcu taşıyan Tır devrildi: 47 ölü

Madagaskar'da yasak olmasına rağmen dorsesinde yolcu taşıyan tır nehre uçtu, kazada en az 47 kişi hayatını kaybetti.

Dünya / 30 Ocak 2017 Pazartesi 09:56
Madagaskar'da yolcu taşıyan Tır devrildi: 47 ölü

Başkent Antananarivo'nun kuzeydoğusundaki Anjozorobe bölgesi yetkilisi Lova Andriamanantsoa, AA muhabirine açıklamasında, kurallara aykırı olmasına rağmen onlarca yolcu taşıyan bir tırın Anjozorobe'deki Mananara nehrine düştüğünü bildirdi.

Andriamanantsoa, ilk belirlemelere göre kazada aralarında çocukların da olduğu en az 47 kişinin öldüğünü, 11'i ağır 24 kişinin yaralandığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan görgü tanıkları, aşırı hız nedeniyle devrilen araçtaki çok sayıdaki kişinin düğünden döndüğünü önü sürdü.

Kaynak : AA

Tır Kazası


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