Arifiye ilçesindeki bir karavan firması, zorlu kış şartlarında yaşanan acil durumlara müdahaleyi kolaylaştırmak amacıyla, ilk müdahaleyi mümkün kılan teknik donanıma sahip 'kar ambulansı' üretti.



Daha önce yaptıkları ve 34 ülkeye ihraç ettikleri 'Caretta' tarzı karavanı, yoğun kar yağışı alan bölgelerdeki mağduriyetleri azalmada kullanılması için kar ambulansına çevirme kararı alan karavan üreticisi Engin Başoğlu'nun bir aylık çalışmayla yapılan araçta, tepe flaşörü, elektrik üreten güneş paneli, kalorifer, sedye, oksijen tüpleri, tansiyon aleti, ilk yardım çantası ve refakatçi koltuğu bulunuyor.



'Kayak merkezleri ve doğu bölgelerinde kullanılabilir'



Başoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Avrupa'ya ne satabiliriz?' düşüncesiyle yola çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:



'Avrupa'da karavan sektörü muazzam derecede gelişmiş. Biz de böyle bir ürünün üzerinde çok çalıştık ve çeşitlerini yapmaya başladık. Aracımızda elektrik üreten güneş enerjisi ve kalorifer de var. Rahatlıkla bir hastaya müdahale etmek için her türlü imkanı donatmaya çalıştık, sanıyorum başarılı da olundu. İnşallah güzel şatlarda insanlara yardımcı olabilecek ürün yaptığımızı zannediyorum.'



Ambulansın çıkamadığı yerlere bu aracın, cip, ATV, kar motosikleti, paletli araç ve traktörün arkasına bağlanıp çekilebileceğini belirten Başoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



'Buralardan hastayı alacak, ambulansa taşıyabilecek veya helikopterin beklediği noktaya getirebilecek şekilde herşeyi düşünerek, portatif kızaklar geçirdik. Bilhassa yüksek noktalardaki denemelerimizde çok da başarılı oldu. Ticari yönden daha ziyade insanlara hizmet versin. Bunun fevkalade başarılı olacağına inanıyorum. Kayak merkezlerinde kullanılabilir, doğu bölgelerinde olumsuz hava şartları var, oralarda da kullanılabilir.'



'Her noktada kullanılabilecek bir ambulans ürettik'



Caretta'nın 34 ülkeye satıldığını aktaran Başoğlu, kuzey ülkelerinin kar ambulansına rağbet göstereceğini düşündüğünü dile getirdi.



Başoğlu, kar üstünde test sürüşü gerçekleştirdiklerini anlatarak, '4 kişi arabanın içine bindik. Arabanın içinde iki kilometre karın üzerinde gittik. Kesinlikle sarsıntı hissetmedik. Bir hasta ile hasta bakıcı rahatlıkla içine sığabilir ve gerekli müdahale yapılabilir.' dedi.



Kar ambulansının hem tekerlek hem de kızaklı olarak kullanılabildiğini ifade eden Başoğlu, 'Asfalt bitti. Kar başladı, iki kızağı yere koyduktan sonra aracı üstüne çekiyorsunuz, gerdirme kayışlarıyla lastiğin üzerine bağlıyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Kar bitti asfalt yola geçtiniz, kızakları çıkartıyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. İki dakika bile sürmeden kızağı takıp çıkartıyorsunuz. Cip, traktör, ATV, paletli araç ve kar motosikleti gibi her şeyin arkasına takılabilecek. Acil durumda her noktada kullanılabilecek bir ambulans ürettik.' sözlerine yer verdi. Kaynak : AA