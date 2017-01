Jussen Kardeşler'den muhteşem konser

Klasik müzik sevenlerin ilgi ile beklediği Jussen kardeşler Ankara Piyano Festivali için ilk kez Türkiye'ye geldi. Dünyaca ünlü Hollandalı piyano düosu, Lucas ve Arthur Jussen kardeşler dün Ankara'da müzik severlerle buluşan ve büyük ilgi gören konserleri öncesinde sürpriz yaparak Hollanda Başkonsolosluğu'ndaki Hollanda Şapeli'nde küçük bir konser verdiler. Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduklarını dile getiren Jussen kardeşler, Schubert'in Fantasie in F minor piyano düeti ile başladıkları konserlerini büyük bir yetenek ve usta olarak niteledikleri ünlü Türk piyanist Fazıl Say'ın kendileri için bestelediği 'Night' isimli eseri ile bitirdiler. Hollanda Başkolosluğu Kültür İşleri'nin düzenlediği konser izleyicilerin büyük beğenisini topladı.



İkili Ankara'daki konserlerinde gördükleri ilgiye instagram hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarına yazdıkları not ile teşekkür ettiler. Jussen Kardeşler paylaşımlarında şu ifadelere yer verdiler: 'Teşekkürler Ankara ve teşekkürler Türkiye'ye misafirperverliğiniz için. Muhteşem bir akşamdı. Yakında tekrar gelmek ümidiyle.'



Jussen Kardeşler



1993 yılında dünyaya gelen Lucas Jussen henüz 8 yaşındayken Rotterdam Piyano Festivali'nde finale kalarak 1996 doğumlu Arthur Jussen ise yine 8 yaşındayken Hollanda Ulusal Genç Müzisyen Yetenek Kurulu tarafından 'Yılın Yetenekli Genç Müzisyeni' seçilerek dikkatleri üzerlerine çektiler. Jussen kardeşler, Royal Concertgebouw Orkestrası, Rotterdam ve The Hague Filarmoni Orkestrası, Radio Chamber Filarmoni Orkestrası dahil olmak üzere Hollanda'da birçok orkestrayla birlikte çaldılar. Bunların yanı sıra Dallas Senfoni Orkestrası, Hong Kong Filarmoni Orkestrası, Londra Oda Orkestrası, MDR Senfoni Orkestrası ve Şangay Senfoni Orkestrası gibi uluslararası birçok orkestrada yer aldılar. Jaap van Zweden, Claus Peter Flor, Elihu Inbal, Jan Willem de Vriend, Stéphane Denve, James Gaffigan, Sir Neville Marriner ve Frans Brüggen gibi orkestra şefleriyle birlikte çalıştılar.



Lucas & Arthur orkestra konserleri dışında resitalleriyle de oldukça ünlüler. 'Master Pianists' ve Amsterdam Concertgebouw'da düzenlenen 'Robeco Konserleri'nde performans sergilediler. Bununla beraber Hollanda Kraliçesi Beatrix şerefine de birçok kez konser verdiler. 2010 yılında albüm kaydı için Deutsche Grammophon ile anlaştılar. Platin albüm statüsüne sahip Beethoven'ın eserlerini içeren çıkış Cd'leri Edison Klassiek Publieksprijs Seyirci Ödülü'ne layık görüldü.



Altın albüm statüsüne ulaşan Schubert kaydından sonra; Faure, Ravel ve Poulenc'in eserlerinden oluşan üçüncü albümleri 'Jeux'yü Fransız piyano repertuarına adadılar. Kaynak : İHA