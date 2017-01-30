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İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar köşeyi döndü

İstanbul’da Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt, Bağcılar gibi hızla kalabalıklaşan ilçelerde konut ve arsalarda metrekare fiyatları hızla yükseliyor.

Ekonomi / 30 Ocak 2017 Pazartesi 10:04
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar köşeyi döndü

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinde konut fiyatlarında hızlı artış gözleniyor. Sahibindex Emlak Endeksi verilerine göre Küçükçekmece'de son üç yılda satılık konutlarda metrekare fiyatları yüzde 27,4 artarken, kiralık konutlarda metrekare fiyatları ise yüzde 29,3 arttı.

Küçükçekmece'de satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 3 bin 143 TL, kiralıkların ise ortalama metrekare fiyatı 14 TL oldu. Bağcılar, Esenyurt, Ümraniye ve Pendik'te de metrekare fiyatlarında artış yaşanıyor. Bağcılar'da satılık konutlarda metrekare fiyatları yüzde 57.2, kiralıklarda ise yüzde 31.5 yükseldi.

Ümraniye'de satılık konutlarda metrekare fiyatları yüzde 40.8, kiralık konutlarda metrekare fiyatları yüzde 37.3 arttı. Pendik İlçesi'nde ise aynı dönemde satılık konutlarda metrekare fiyatlarında yüzde 43, kiralıkta ise yüzde 26.4'lük artış yaşandı. Kaynak : Habertürk


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