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İki büyük aşiretten referandum kararı

Şırnak’ın en büyük aşiretlerinden olan Tatar ve Beyan aşiretleri, referandumda “Evet” oyu kullanacaklarını duyurdu.

Siyaset / 30 Ocak 2017 Pazartesi 12:11
İki büyük aşiretten referandum kararı

Şırnak’ın en büyük aşiretlerinden olan Tatar ve Beyan aşiretleri, yeni anayasanın halkın önüne getirileceği referandumda oylarını açıkladı.

İki aşiret de “Evet” oyu kullanacakları duyurdu. Ev, esnaf ve sivil toplum kuruluşları ziyaretleri gerçekleştiren Tatar aşireti lideri Arslan Tatar, Şırnaklılardan memleketin huzuru, refahı, hizmeti ve güvenliği için “Evet” oyu vermelerini isteyerek, “Evet” oranını yüzde 90 oranında çıkmasını arzu ettiğini kaydetti.

Tatar, “Bu yüzde 90 çıktıktan sonra memleketimizin hizmeti için gecemizi gündüzümüzü harcayacağız. Hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmeye davet ediyorum” dedi.

Tatar’ı evinde ziyaret eden Beyan aşiret lideri Mehmet Ceviz ise, “Biz Arslan Bey’in yanında yer alıyoruz. Milletimizin, Şırnak’ın ve ilçelerin selameti için referandumda ‘Evet’ diyeceğiz. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız” diye konuştu.
Kaynak : İHA

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