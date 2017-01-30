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İdris Baluken hakkında flaş karar

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, ilk duruşmada tahliye oldu.

Siyaset / 30 Ocak 2017 Pazartesi 15:05
İdris Baluken hakkında flaş karar

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, tahliye edildi.

Aynı zamanda HDP Grup Başkanvekili olan Baluken, terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da Ankara'da gözaltına alınmıştı.

İdris Baluken, gözaltı kararının ardından sevk edildiği Bingöl'de mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan İdris Baluken'in adli kontrol kararı ile tahliyesine karar verildi.

Mahkeme tahliye kararına, karartılacak delil olmaması, milletvekili olması ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önce tutuklu milletvekillerine ilişkin kararını gerekçe gösterdi.

İdris BalukenMilletvekiliHdpDiyarbakır


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