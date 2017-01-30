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HDP'lilerden teröristlerle 'Hayır' kampanyası

Bağcılar'da 'hayır' kampanyasına başlayan HDP'liler, salonda teröristlerin fotoğraflarını da kullandı.

Siyaset / 30 Ocak 2017 Pazartesi 14:31
HDP'lilerden teröristlerle 'Hayır' kampanyası

AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını bekliyor.

'Hayır' blokunu oluşturan CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 'hayır' için harekete geçti.

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, partisinin teşkilatı ile Bağcılar'da bir araya geldi.

HDP'li vekilin Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda, 'hayır' kampanyasının başlatıldığı salonda PKK'lı teröristlerin fotoğraflarına da yer verildiği görüldü.

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