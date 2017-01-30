HDP'li Meral Danış Beştaş tekrar gözaltına alındı

Haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında 'Yakalama' kararı çıkarıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilleri Bilgen ve Beştaş'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları mahkemece ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılması kararına itirazda bulundu.



İtirazı değerlendiren, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Bilgen ve Beştaş hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verdi.



Bilgen ve Beştaş, Diyarbakır'da gözaltına alındı.



BOTAN DA GÖZALTINA ALINDI​



Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, gözaltına alındı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle, 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hakkında dava açılan ve ifade vermeye gitmediği için yakalama kararı çıkarılan Botan, gözaltına alındı.



Ferit Melen Havalimanı'nda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Botan, işlemlerinin ardından, Van Adliyesi'ne götürüldü.



Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Ocak'ta görülen duruşmada zorla getirilme kararına rağmen duruşmalara katılmayan HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında 'yakalama' kararı vererek, yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.



Lezgin Botan'ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.