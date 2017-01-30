HDP’li iki milletvekili için yakalama kararı

Haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında 'Yakalama' kararı çıkarıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilleri Bilgen ve Beştaş'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları mahkemece ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılması kararına itirazda bulundu.



İtirazı değerlendiren, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Bilgen ve Beştaş hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verdi.



Ayhan Bilgen, Diyarbakır'da gözaltına alındı.





