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Freni patlayan kamyon 12 aracı biçti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde freni patladığı iddia edilen bir kamyonun 12 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 10’dan fazla kişi yaralandı.

3. Sayfa / 30 Ocak 2017 Pazartesi 15:10
Freni patlayan kamyon 12 aracı biçti
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Kaza, Gebze E5 karayolu Beylikbağı mevkii, İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, İstanbul istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 41 L 9269 plakalı hafriyat kamyonu, freni patlayınca kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak hızla ilerleyen kamyon önünde seyir halinde olan 12 araca çarparak metrelerce sürükledi. Kamyonun altında kalan ve birbirine çarpan araçların hurdaya döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ambulansı ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar 112 ekiplerine teslim edildi. ilk müdahalesi olay yerine yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, kazada 41 UE 533 plakalı aracın sürücüsü Fatih Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaralıların bazılarının kendi imkanlarıyla hastanelere gittiği kazada kesin yaralı sayısı belirleme çalışmaları sürüyor. Kaynak : İHA

Zincirleme KazaTrafik Kazası


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