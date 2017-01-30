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Eve giren polisler 6 gencin cesediyle karşılaştı

Almanya’nın Bavyera eyaleti Aşağı Frankonya bölgesi Arnstein kasabasında 18-19 yaşlarında 6 genç ölü bulundu. Bahçe evinde cesetleri bulunan gençlerin arkadaşlarının doğum günü kutlaması için buluştuğu ve ölüm nedenlerinin henüz belli olmadığı açıklandı.

Dünya / 30 Ocak 2017 Pazartesi 14:26
Eve giren polisler 6 gencin cesediyle karşılaştı

Polis sözcüsü Björn Schmitt, ölü bulunan gençlerin vücutlarında herhangi bir darp izinin olmadığını, gençlerin ölüm nedeninin adli tıp raporunda belli olacağını açıkladı.

Polis, doğum günü kutlaması için bahçe evinde bir araya gelen gençlerin havanın eksi 11 derece olmasından dolayı soba yaktıklarını ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilme ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Sentetik uyuşturucu ve ölüme neden olabilecek diğer unsurlar üzerinde de durulduğu ifade edildi.


Kaynak : İHA

Adli Tıp


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