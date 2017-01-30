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Düzce'de telef olmuş 7 inek sahile vurdu

Düzce’nin Akçakoca ilçesi sahiline 7 büyükbaş hayvan leşi vurdu.

3. Sayfa / 30 Ocak 2017 Pazartesi 21:19
Düzce'de telef olmuş 7 inek sahile vurdu

Gündüz saatlerinde Akçakoca Kale yolu üzerindeki Değirmanağzı plajı ile Alaplı Ereğli yolu üzerindeki Çayğazı plajında karaya vuran ölü danaları gören vatandaşlar, olayı belediye ve güvenlik güçlerine bildirmişti. Olay yerine gelen yetkililer, ilk incelemenin ardından telef olan inekleri olay yerinden kaldırmıştı. Akçakoca’nın Ak Evler plajında 1, Akkaya köyü plajında 2, Degirmenağzı plajında 3 ve Beyhanlı köyü plajında 1 olmak üzere toplam 7 büyükbaş hayvan leşi bulundu.

Sahile inek leşlerinin nasıl geldiği ise merak uyandırdı. Hayvanların kulaklarında bulunan küpelerden yola çıkılarak araştırmaların sürdüğü öğrenilirken, Tarım İl Müdürlüğünün konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Kaynak : İHA

TarımBüyükbaş Hayvan


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