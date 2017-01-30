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Dışişleri Kanada'daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kanada’da İslam Kültür Merkezinde ibadet eden masum insanları hedef alan saldırıyı kınadı.

Güncel / 30 Ocak 2017 Pazartesi 17:31
Dışişleri Kanada'daki saldırıyı kınadı

Bakanlık'tan Kanada'daki saldırıya yönelik yapılan açıklamada, 'Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'de aynı zamanda cami olarak kullanılan İslam Kültür Merkezi'nde meydana gelen ve kutsal bir mekanda ibadet eden masum insanları hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kanada Hükümeti'nin, İslamofobi kaynaklı söylem ve eylemlerin hızla arttığı bir dönemde gerçekleşen bu saldırının mahiyetine ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüteceğine inanıyoruz. Türkiye, birçok farklı ırk ve dine mensup insanın barış içinde bir arada yaşadığı Kanada'nın huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında dost ve müttefik Kanada ile tam bir dayanışma içerisindedir' denildi.

Kaynak : İHA

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