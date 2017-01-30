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Beyoğlu'nda hareketli dakikalar

Beyoğlu Halıcıoğlu otobüs duraklarında uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen genç erkek bir şahsın “çantamda bomba” var demesi üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Durakta bekleyen vatandaşları uzaklaştırarak otomatik silahlarla önlem alan polis, şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

3. Sayfa / 30 Ocak 2017 Pazartesi 17:41
Beyoğlu'nda hareketli dakikalar

Olay, saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu otobüs duraklarına yaşandı. İddiaya göre, otobüs duraklarında uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen genç bir erkek şahsı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, gence müdahale etmek istedi ancak genç “çantamda bomba var” diyerek ekipleri uzaklaştırdı. Sağlık ekipleri bunun üzerine duruma polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, durağı boşaltarak çevrede otomatik silahlarla önlem aldı. Şahısla uzaktan konuşan polis, önce montunu açmasını ardından da ellerini havaya kaldırmasını istedi. Daha sonra yanına yaklaşan polis, şahsı etkisiz hale getirdi. Şahsın üstünü ve çantasını arayan polis, herhangi bir bomba unsuruna rastlamadı. Abdulkadir D., olduğu öğrenilen şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda herhangi bir şey çıkmadı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Haliç Polis Merkezi'ne götürüldü.

“Çantamda bomba var demiş”

Olayı anlatan İlhan Supanda, “Büyük bir ihtimalle uyuşturucu bağımlısı, burada birkaç kişiye bomba var ihbarı yapmış. Çantamda bomba var demiş. Sonra polis ekiplerine haber verildi onlar geldi, aldılar şahsı götürdüler. Şahıstan ve çantasından hiçbir şey çıkmadı” dedi.

Kaynak : İHA

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