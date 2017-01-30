Beşar Esad öldü mü?

Fransa'da Le Point ise Esad'ın koruması tarafından vurulduğunu ileri sürdü.



Suudi gazete Okaz ise Esad'ın, beyin tümörü nedeniyle hastaneye yattığı ve Rus- Suriyeli bir sağlık ekibinin kontrolünde tedavi edildiğini iddia etti.



Lübnanlı gazeteci el-Mustaqbal da Esed'in Şam'da bir sağlık merkezinde tedavi altında olduğunu yazdı.



Çıkan bu haberler sonrası Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi.



İDDİALAR GERÇEK DIŞI



Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Esad'ın tedavi gördüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyuruldu.