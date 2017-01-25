Başbakan Yıldırım'dan Atatürk çıkışı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti il başkanları toplantısında konuştu.



Gündeminde anayasa değişikliği olan Başbakan Yıldırım, 'Bu anayasa değişikliğinin karşısında olanlara milletimin huzurunda söyleyeceğim birkaç söz var.' dedi.



2017 yılını hatırlatan Başbakan, 'Sen 363 milletvekili ile Cumhurbaşkanını seçemezsin' dediler. 367 icadıyla engellemeye çalıştılar. Onların kafasına göre düşünürsek, Atatürk, İnönü, Bayar'ın seçimleri de sakat.' ifadesini kullandı.



İşte o konuşmadan satır başları

Yüce Meclis anayasa değişikliğinde kararı verdi. AK Parti kendine yakışır bir şekilde dayanışma ruhunu bu büyük grup Meclis'te gösterdi. Bütün milletvekili arkadaşlarımın göstermiş olduğu birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Yoldaş olmanın, gönüldaş olmanın gururunu bir kez daha yaşadım. Aydınlık Türkiye'nin yarınları, devletimizin bekası için tarihi bir görev yapmıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturuna yürekten inandık. Sizler milletin dediği olacak dediniz ve milli iradeye sahip çıktınız. Milli iradeyi alaşağı etmek isteyenlere beklediği fırsatı vermediniz.



ONLARA BİR KAÇ SÖZÜM VAR



AK Parti millet gücünün üstünde güç tanımadığı için Türkiye'nin en güçlü siyasi hareketidir. Bütün teşkilatımıza, bütün kademelerine sergiledikleri bu güzel dayanışma ruhu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye uzun zamandır vesayet anayasalarının yol açtığı sorunları çözmeye çalışıyor. 1982 Anayasası 18 sefer değiştirilmiş. Biz 19'uncu değişikliği de Meclis'te halk oylamasına götürmek suretiyle geçirdik. Bu anayasa Türkiye'nin bugünkü isteğini karşılayamıyor, demokrasinin gereklerini yerine getiremiyor. Bu anayasa değişikliğinin karşısında olanlara milletimin huzurunda söyleyeceğim birkaç söz var.



BUNLARIN KAFASINA GÖRE ATATÜRK DE SEÇİLEMEZDİ



Yıl 2007. AK Parti iktidar. 363 milletvekili var. Bu anayasanın değişmesine karşı ana muhalefet partisi 'Sen 363 milletvekili ile Cumhurbaşkanını seçemezsin' dedi. Aslında onun dediği arkadaki vesayet odaklarının dediğidir. Ana muhalefet parti demokrasinin değil vesayetin sözcülüğünü yaptı. O gün Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemeye çalıştılar. 367 icadıyla engellemeye çalıştılar. Onların kafasına göre düşünürsek, Atatürk, İnönü, Bayar'ın seçmileri de sakat. O sayıya ulaşan hiçbir şey yok. Biz öyle mi dedik, peki öyle. Madem öyle işte böyle. Vatandaşa gidiyoruz dedik. Milletimiz 'Cumhurbaşkanını ben seçeceğim' dedi ve kararı verdi.



CHP'YE SERT ÇIKTI: TARTIŞMA SONA ERDİ, NOKTA



Şu anda yapılan 2007 referandumunda yapılan değişikliğin gereğini yerine getirmek eksik kalanı tamamlamaktır. Türkiye elden gidiyor diyenlerin kendileri gidiyor. Feryadı figanları kendi ikbal meseleleri için. Türkiye muassır medeniyetler seviyesine ilerliyor. Telaşları kendi gelecekleri, ikballeridir. Kaç sefer söyledik. 93 yılında Cumhuriyet ilan edildi. 1923'de rejim tartışması sona erdi, nokta. Kimi kandırıyorsunuz? Millet kararını verdi, padişahlık gitti Cumhuriyet geldi.



SİZ NEREDEYDİNİZ, BİZ GÖRMEDİK



Tek başına iktidar olduk. 363 milletvekili ile Ankara'ya geldik, hükümet kurduk. 'Hoşgeldniz' diye kafalarını uzattılar, 'Yeni ortağınız'... Ulan siz neredeydiniz! Seçim meydanlarında sizi görmedik. Burası Ankara dediler. O zaman anladık ki Ankara'da vesayet sahipleri var. 15 yıldır bu vesayet sahipleri ile mücadele ediyoruz. Nihayet sonuna geldik. Tek vesayet sahibi tanırım, aziz Türk milleti, onun dışında hiçbir vesayet tanımıyorum. Millet yetkiyi verir, canı istediği zaman yetkiyi de alır.