Antonio Banderas hayranlarına büyük şok

Ünlü aktör Antonio Banderas spor yaparken kalp krizi geçirdi. Göğsünde şiddetli bir ağrı hisseden oyuncu, acilen Sussex Hastanesi'ne kaldırıldı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, 56 yaşındaki oyuncunun kalp krizi geçirdiği medyadan saklandı.



TABURCU EDİLDİ



Dün taburcu edilen Banderas'ın sağlık durumu ise şu an gayet iyi.



Uzun yıllar oyuncu Melanie Griffith ile evli olan Banderas'ın, Griffith'ten Stella adlı 20 yaşında bir kızı var.