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Antonio Banderas hayranlarına büyük şok

Efsane filmler Desperado ve Zorro'nun başrol oyuncusu Antonio Banderas spor yaparken kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Dünya / 30 Ocak 2017 Pazartesi 14:28
Antonio Banderas hayranlarına büyük şok

Ünlü aktör Antonio Banderas spor yaparken kalp krizi geçirdi. Göğsünde şiddetli bir ağrı hisseden oyuncu, acilen Sussex Hastanesi'ne kaldırıldı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, 56 yaşındaki oyuncunun kalp krizi geçirdiği medyadan saklandı.

TABURCU EDİLDİ

Dün taburcu edilen Banderas'ın sağlık durumu ise şu an gayet iyi.

Uzun yıllar oyuncu Melanie Griffith ile evli olan Banderas'ın, Griffith'ten Stella adlı 20 yaşında bir kızı var.

The SunMelanie GriffithAntonio BanderasKalp Krizi


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