ABD'de 16 eyalet başsavcısı Trump'ı kınadı

Kaliforniya, New York, Pensilvanya, Vaşington, Massachusetts, Virginia, Oregon, District of Columbia, Connecticut, Illinois, New Mexico, Maryland, Vermont, Hawaii, Maine ve Iowa başsavcılarının imzası olan ortak metinde şu ifadeler yer aldı; 'Oluşturulan bu kaotik ortamda mümkün olan en az sayıda insanın zarar görmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz' ifadeleri yer aldı.



Kınama yayınlayan eyaletlerden Pensilvanya ve Iowa'da başkanlık seçimlerinde sandıktan Trump çıkmıştı



-Trump, Twitter'dan yasağı savundu



Tepkilerin odağındaki Trump ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla aldığı yasak kararını savundu.



Trump, 'Ülkemizin güçlü sınırlara ve azami denetime ihtiyacı var, şimdi. Avrupa'da ve dünyada olanlara bakın, korkunç bir kargaşa' mesajını paylaştı.



Ardından ikinci bir tweet atan Trump,''Orta Doğu'da çok sayıda Hıristiyan infaz edildi. Bu dehşetin devam etmesine izin veremeyiz' diye yazarak, Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini süresiz olarak dondurarak, Hıristiyan mültecilere öncelik verme kararının arkasında olduğunu savundu



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'de oturma ve çalışma izni bulunanlarla yeşil kart sahiplerinin yasak dışında oldukları bildirildi.



Trump tarafından imzalanan karar sonrası ABD'ye giriş yapmak isteyen çok sayıda Orta Doğulu yasak sebebiyle gözaltına alındı. İnsan hakları savunucuları ve gönüllü avukatlar bu kişilerin haklarını korumak adına havalimanlarında nöbet tutuyor. Kaynak : İHA