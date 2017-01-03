USD (Alış - Satış) : 3,57 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,73

Yoldan karşıya geçen üniversitelilere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’da yolun karşısına geçen 2 üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci de ağır yaralandı.

3. Sayfa / 3 Ocak 2017 Salı 21:46
Yoldan karşıya geçen üniversitelilere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, İskenderun Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun bulunduğu kavşakta meydana geldi.

Sınav sonrası İskenderun’a dönüş yapmak isteyen İSTE Bilgisayar Programcılığı Bölümünde okuyan 2 öğrenciye karşıdan karşıya geçerken bir araç çarptı. Aracın çarpması sonucunda savrulan iki öğrenciden İskenderunlu Eda Tütüncü hayatını kaybederken, Siirtli olduğu öğrenilen Rabia Turhan ise İskenderun Özel Gelişim hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Rabia Turhan’ın durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi.

Kaza haberini alan İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve yardımcıları hastaneye giderek yaralı olan öğrencileri Rabia Turhan’ın durumu hakkında bilgiler aldılar.

Rektör Dereli kazadan dolayı çok üzgün olduğunu hayatını kaybeden öğrencileri Eda Tütüncü’ye Allah’tan rahmet yakınları, arkadaşları ve tüm üniversite camiasına başsağlığı, ağır yaralı Rabia Turhan’a acil şifalar diledi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak : İHA

Genç KızBaşsağlığıBilgisayar ProgramcılığıTrafik KazasıAğır Yaralı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı