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Yıldırım'ın Irak kararına Barzani'den ilk yorum

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'ta yapacağı resmi ziyaret sonrası Erbil'e de geleceğini bildirdi.

Dünya / 2 Ocak 2017 Pazartesi 22:45
Yıldırım'ın Irak kararına Barzani'den ilk yorum

Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Erbil'de düzenlediği basın toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bağdat ve Ankara arasındaki buzların erimesi, ilişkilerin yeniden normalleşmesi için IKBY'nin olumlu bir rol oynadığını belirten Barzani, 'Ankara'ya yaptığım son ziyaretimde Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ve Başbakan (Binali Yıldırım) Bağdat'ı ziyaret etme kararı aldı. Bu çerçevede Türkiye Başbakanının Bağdat'ı ziyaret edip, İbadi ile görüşmesi bekleniliyor. Elbette Bağdat ziyaretinden sonra Kürdistan bölgesine de gelecektir.' ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki terör saldırısına da değinen Barzani, şunları söyledi:

'İstanbul'daki yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Maalesef, yeni yılın ilk gününe bu şekilde başlamasından çok üzgünüz. Kürdistan bölgesi olarak, terör saldırılarından çok çektik. O saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıda bir kez daha ortaya çıkıyor ki terörün tamamen ortadan kaldırılması için herkesin el ele verip birlikte hareket etmesi lazım.'

- 'PKK'nın Şengal'den çekilmesi lazım'

Gazetecilerin PKK'nın Sincar'daki varlığını sorması üzerine Barzani, daha önce yaptığı açıklamaları yineleyerek, 'Bizim bu konudaki siyasetimiz çok açık ve nettir. PKK'nın Şengal'deki varlığı, oranın tekrardan inşa edilmemesine ve istikrarsızlığa yol açıyor. PKK'nın Şengal'den çekilmesi lazım.' diye konuştu. Kaynak : AA

BaşsağlığıFransa CumhurbaşkanıCumhurbaşkanıBinali YıldırımNeçirvan Barzani


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