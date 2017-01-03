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YGS başvuruları yarın başlıyor

Ölçme ve Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başvurularının 4-18 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Eğitim / 3 Ocak 2017 Salı 17:31
YGS başvuruları yarın başlıyor

ÖSYM, 12 Mart 2017 tarihinde uygulanacak YGS için başvuruların 4-18 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. ÖSYM’den yapılan duyuruda, internet aracılığıyla yapılacak bireysel başvurunun 18 Ocak 2017 tarihinde, saat 23.59’da sona ereceği belirtilerek, ücret ödeme için son günün ise 19 Ocak 2017 olduğu kaydedildi.

Öte yandan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) başvuruları ise 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak. Ücret ödeme için son günün ise 18 Nisan 2017 olduğu kaydedildi. 2017-ÖSYS Kılavuzuna, Başvuru Merkezleri Listesine ve 2017-ÖSYS Kılavuzunda yer alan değişikliklere ÖSYM’nin internet sitesindeki duyurular kısmından ulaşılabilecek.

Kaynak : İHA

Lisans Yerleştirme Sınavları


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