Yenişafak'ın iddiası: Tetikçi bakan o

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Kenan Tekin, 30 Aralık’ta Trabzon’daki bir panelde şunları söyledi: “Çok üst düzey bir kişi, bir Bakan tarafından, 2013 yılında ‘Fetullah Hoca’nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığı’na müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz.’ Bunu bir Bakan söyledi.”



Müsteşar Tekin’in büyük yankı bulan bu açıklamalarının ardından Yeni Şafak gazetesi dün Tekin’i tehdit eden bakanın Suat Kılıç olduğunu iddia eden bir haber yayınladı. Tekin’in 2011 yılında Gençlik Spor Bakan yardımcılığına atandığı kaydedilen haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dershane dönüşümünü dile getirdiği dönemde Tekin’in Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığına getirildiğini yazdı.



TWITTER’DAN AÇIKLAMA



Suat Kılıç, bu haberin ardından Twitter’dan haberin gerçek dışı olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Kılıç’ın açıklaması şöyle:



“Yeni Şafak’ta şahsımı hedefe koyan düzmece ‘haber’ tümden gerçekdışıdır. Bu iftira, Yeni Şafak’ta nefrete varan husumetin son sürümüdür. Hedefi şahsımı linç etmek olan bu ‘haber’ karşısında hukuk mücadelemiz başlatılmıştır. Temennim, Adliye’deki hesabın Adl-i İlâhiye’ye kalmamasıdır.”