USD (Alış - Satış) : 3,57 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,73

Trafik kazasında şok gerçek ortaya çıktı

İstanbul’da Fethiye E. adlı kadın, trafik kazasında ölen sevgilisinden olan çocuğunu, boşanma aşamasındaki kocası Hasan C.’nin nüfusuna aldırdığını iddia etti. Çift hakkında soy bağı davası açıldı

3. Sayfa / 3 Ocak 2017 Salı 16:34
Trafik kazasında şok gerçek ortaya çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Esenler'de 25 Kasım 2015'te meydana gelen trafik kazasında Halil Peker öldü.

Kazayı soruşturan polis, birlikte yaşadığı Fethiye E.'ye ulaştı. Fethiye E. ifadesinde, Halil Peker'le olan birlikteliğinden bir çocuklarının olduğunu ve çocuğun da boşandığı eşi Hasan C.'nin üzerine kayıtlı olduğunu söyledi. Polisin durumu savcılığa bildirmesi üzerine "çocuğun soy bağının bozulmasına" ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada şaşırtan bir hikâye çıktı. Buna göre; 7 Aralık 2010'da resmen boşanan Fethiye E. ile Hasan C.'nin iki çocuğu vardı. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, boşanma davası açtı. Fethiye E. boşanma davası sürerken Halil Peker'le birlikte olmaya başladı. Bu ilişkiden 22 Ekim 2010'da bir çocukları oldu. Çocuk, gayri resmi doğduğu için nüfus kaydı yapılamadı. Fethiye E., boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan C.'yi arayıp çocuğun kaydını üzerine almasını rica etti. Hasan C. de eşinin bu son isteğini kabul edip çocuğu üzerine aldı.

'MAĞDUR OLMASIN DİYE'

Hasan C., ifadesinde eşinin mağdur olmaması için böyle bir şeye kalkıştığını savunsa da davadan kurtulamadı.

Savcı, Fethiye E. hakkında "çocuğun soy bağını değiştirmek," Hasan C. hakkında ise "suça yardım etmekten" Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl hapis istemiyle dava açtı. Şu an 5 yaşında olan H.A.C.'nin gerçek babası Halil Peker kazada öldüğü için davaya dâhil edilemedi. Davayla ilgili iki duruşmaya katılmayan Fethiye E. ve Hasan C. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kaynak : Sabah

PolisAsliye Ceza MahkemesiBoşanma DavasıYakalama KararıNüfus Kaydı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı