Teröristle ilgili yeni detay

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ismi açıklanmayan terörist Kırgızistan'dan eşi ve 2 çocuğuyla 20 Kasım'da uçakla İstanbul'a geldi. Buradan karayolu ile önce Ankara'ya giden terörist ve ailesi yine karayolunu kullanarak 22 Kasım'da Konya'ya geldi. Konya'da emlakçı aracılığıyla aylık 1.100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan terörist, 3 aylık kira parasını peşin verdi. Teröristin iş bulmak amacıyla Konya'ya geldiğini söylediği öğrenildi.



Teröristin 29 Aralık'ta saldırı için karayolunu kullanarak İstanbul'a gittiği bilgisine ulaşıldı. Teröristin gözaltına alınan eşinin, “Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil DAEŞ üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.



Dün akşam televizyon kanallarında saldırganın görüntüsünün yayınlanmasının ardından kiraladığı evin bölgesinde oturanların 155 Polis İmdat Hattını arayarak teröristi gördüklerini ihbar ettiği belirtildi.



Öte yandan, saldırganın eşinin İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.



Kaynak : İHA