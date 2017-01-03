USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

Teröristinin ailesi gözaltına alındı

Reina'yı kana bulayan ve Uygur Türkü olduğu iddia teröristin, 2 ay önce ailesi ile birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi.

Güncel / 3 Ocak 2017 Salı 05:55
Teröristinin ailesi gözaltına alındı

İstanbul Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği belirlendi. Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016'da ailesiyle birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi.

Teröristin dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğunu da yanında getirdiği kaydedildi.

Habertürk'ün haberine göre, kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı.

ŞARJÖR DEĞİŞTİRİRKEN ASKERİ MALZEME KULLANMIŞ

İstanbul polisi teröristi her yerde ararken, saldırı sırasında nasıl şarjör değiştirdiği ortaya çıktı. Saldırıdan kurtulan bir barmen, o anları “Terörist, şarjöründe mermi bittikten sonra şarjör değiştirme sırasında bir şey atıyor, sonra bu ortalığı aydınlatıyordu. En az 3 kere bundan attı' diye anlattı. Barmenin ifadesine göre teröristin şarjör değiştirme sırasında kullandığı askeri malzemenin; hedef kitleyi şaşırtmak, keskin aydınlığın arkasında kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi. Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonları sırasında kullanıldığı kaydedildi.

Ortaköy operasyonunda bir kişi yaralandı Ortaköy operasyonunda bir kişi yaralandı Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti Görgü tanığı saldırı anını anlattı Görgü tanığı saldırı anını anlattı Gece kulübüne silahlı saldırı Gece kulübüne silahlı saldırı İstanbul Ortaköy'de silah sesleri İstanbul Ortaköy'de silah sesleri Teröristinin ailesi gözaltına alındı Teröristinin ailesi gözaltına alındı Rita'nın acı paylaşımı: Ölüp anneme kavuşurum Rita'nın acı paylaşımı: Ölüp anneme kavuşurum İşte Reina saldırısını düzenleyen teröristin yeni fotoğrafı İşte Reina saldırısını düzenleyen teröristin yeni fotoğrafı Özel harekattan Ortaköy operasyonu Özel harekattan Ortaköy operasyonu Ortaköy saldırganının en net görüntüleri ortaya çıktı Ortaköy saldırganının en net görüntüleri ortaya çıktı Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları Otopsiden çıkan korkunç detay! Çelik mermi iddiası Otopsiden çıkan korkunç detay! Çelik mermi iddiası Saldırıda ölenlerin tam listesine ulaşıldı Saldırıda ölenlerin tam listesine ulaşıldı Ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti Ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti Sağ ayağına dikkat! İşte Reina teröristinin analizi Sağ ayağına dikkat! İşte Reina teröristinin analizi

Uygur TürküMermiSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı