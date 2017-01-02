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'Somuncu Baba Aşkın Sırrı' filmi en fazla izlenen film arasında

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğini alan ‘Somuncu Baba Aşkın Sırrı’ en çok izlenen filmler arasına adını yazdırarak 2016 yılı Hollywood yapımı birçok filmi geride bıraktı.

Kültür-Sanat / 2 Ocak 2017 Pazartesi 17:43
'Somuncu Baba Aşkın Sırrı' filmi en fazla izlenen film arasında

Aksaray Belediyesi ana sponsorluğunda tamamı Aksaray'da çekilen 'Somuncu Baba Aşkın Sırrı' filmi geçtiğimiz hafta yılın en iyi sinema filmine layık görülmüş, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı filmde emeği geçen Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve film yönetmeni Kürşat Kızbaz'a ödül vermişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 'Box Office Türkiye'den derlediği bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ‘Dağ 2', 2016'nın en çok izlenen filmi olurken, ‘Somuncu Baba Aşkın Sırrı' ve ‘İftarlık Gazoz' bu yıl vizyona giren birçok Hollywood yapımını geride bırakarak, en çok izlenen filmler arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle Türk sinema sektörü giderek yaygınlaştığı belirtilen haberde bu yıl vizyona giren 355 filmin, 134'ünü yerli yapımlar oluşturdu. Bu Türk filmlerinin 30'u da Bakanlıkça verilen sinema desteklerinden yararlandı. Yine bakanlık tarafından desteklenen ‘Somuncu Baba Aşkın Sırrı' en fazla izlenen 100 film arasında yer aldı. Kaynak : İHA

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