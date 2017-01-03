Saldırı sonrası Reina'nın içinden ilk fotoğraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, 31 Aralık gecesi düzenlenen terörist saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü Reina'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Ziyaret sırasında mekanın içi saldırının ardından ilk kez fotoğraflanırken, polisler Topçu'ya olayla ilgili bilgi verdi.





Yalçın Topçu, saldırının düzenlendiği mekanda incelemelerde bulundu.





