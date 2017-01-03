Saç dökülmesi erkekleri vuruyor

Saç Ekim Uzmanı Dr. Emrah Çinik, 'Saç dökülmesinin birçok sebebi mevcuttur. Kadınlarda ve erkeklerde ayrı ayrı sebepleri vardır, kadınlarda daha çok hormonal problemler, kansızlık, vitamin eksikliği, strese bağlı durumlar ön planlarken, erkeklerde daha çok erkeklik hormonu testesteronun etkisiyle dökülme olur ve buna erkek tipi dökülme denir' dedi.



Botoksun kozmetik estetik alanında kullanılan bir tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Çinik, 'Özellikle yüz bölgesi için yaşa bağlı kırışıklıklarda tercih edilen yöntemdir, bununla birlikte tıpta onlarca tedavi için kullanılmaktadır, terleme tedavileri el ve ayak gerilemesi, yüz felci, ve bunun gibi onlarcası. Saç dökülmesine ise özellikle erkekler için kullanılmaktadır' diye konuştu.



İlk etkinin mekanizması saçlı derideki kan damarları için olduğunu belirten Dr. Çinik, 'Kan damarlarının yapısındaki kasları gevşeterek saçlı derinin kanlanmasını arttırmaktadır, bununla beraber oksijenlenme ve saçların beslenmesi daha artmaktadır. İkinci etki mekanizması ise saçlı deride bulunan dihidrotestesteron(DHT) üzerinedir. DHT testesterondan 5alfa redüktaz enzimiyle oluşmaktadır, ve saç dökülmesine en önemli etkendir, işte botoks uygulandığı zaman saçlı deride oksijenlenme artmaktadır, oksijenlenme artınca DHT miktarı azalmaktadır, çünkü oksijen miktarı az olunca DHT artmaktadır, botoks oksijeni arttırır, oksijen artınca DHT azalır ve böylece saç dökülmesi azalmaktadır' ifadelerini kullandı.



Çinik, 'Saç botoksu senede iki kez uygulanabilir ve PRP ve kemoterapi ile kombine edilince yüz güldüğünü sonuçlar elde edilir' şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA