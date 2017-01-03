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Reina saldırısında flaş gelişme

Ortaköy saldırısıyla ilgili olduğu düşünülen yabancı uyruklu iki şüpheli, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Güncel / 3 Ocak 2017 Salı 15:00
Reina saldırısında flaş gelişme

Reina'ya yaptığı saldırıdan sonra kaçan terörist için sınır kapılarında alarm verilirken Atatürk Havalimanı'nda polis incelemelerini artırdı. Teröristin profiline benzeyen yolcular , Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanıyor.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bugün de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Metro Katı arama noktasından geçen bir kişi ve yanındaki arkadaşını polis gözaltına aldı.

REİNA SALDIRISIYLA İLİŞKİLİ OLABİLİR ŞÜPHESİ
Alınan bilgiye göre ismi öğrenilemeyen iki kişinin Reina saldırısını gerçekleştiren teröristle ilişkili olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler Atatürk Havalimanı'ndan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


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