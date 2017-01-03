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'Reina gibi tarayacağım' yazınca...

Gaziantep'te bir kafede internet programı periscope üzerinden yayın yaparak, Reina gibi Gaziantep'te bir kafeyi tarayacağını söyleyen İlker G., polis tarafından gözaltına alındı.

3. Sayfa / 3 Ocak 2017 Salı 14:53
'Reina gibi tarayacağım' yazınca...

İlker G. gözaltına alınması sırasında, olayı öğrenen bazı vatandaşların saldırısına uğradı.

Olay, gece geç saatlerde İbrahimli Mahallesi'nde bulunan bir otelin alt katındaki kafede meydana geldi.

İddiaya göre, İlker G. sosyal medya sitesi periscope üzerinden canlı yayın yaptı ve 'Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım' paylaşımında bulundu.

Yayını fark eden bazı kişilerin durumu polise ihbar etmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra İlker G.'nin bulunduğu adresi saptadı.

Harekete geçen sivil polis ekipleri gittikleri kafede İlker G.'yi gözaltına aldı. Bu sırada kafede bulunanlar gözaltına alınma nedenini öğrenince İlker G.'ye hakaret edip tekme ve tokatla saldırdı.

Polis, üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunmayan İlker G.'yi Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Yapılan araştırmada terör bağlantısına da rastlanmayan İlker G.'nin sorgusu sürüyor. Kaynak : DHA

Sosyal MedyaEmniyet MüdürlüğüPolis EkipleriPeriscopeCanlı Yayın


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