Reina'da köstebek mi var?

Posta'nın haberine göre, o çıkışları sadece Reina görevlileri biliyordu.



Terörist karanlık olan ve labirenti andıran reina'nın iç yapısını ezber etmişti.



Evindeymiş gibi üst kata çıkıyor, bahçe bölümüne ulaşıyor, ana salona gelip gidiyordu. Sadece reina çalışanlarının bildiği dışarıya çıkan 3 gizli kapıya da hakimdi. Özel güvenlik görevlilerinin silah taşımadığını, X-ray cihazı sayesinde içeri kimsenin silahla sokulmadığını biliyordu.



En az 50 kişinin saklandığı tuvalete uzak diye hiç gitmedi. Gidip gelene kadar polisin aranacağını tahmin ediyordu. Saklananların olduğu mutfağa da hiç saldırmadı. Çünkü işi bittikten sonra mutfağa gidip saklanacaktı. Mutfaktaki müşterilerin büyük bölümü olayın başında oraya kaçtığı için teröristi tanımıyordu.



Ayrıca acil durumda mutfaktan dışarıya daha kolay çıkılıyordu. Terörist içeride en küçük bir direniş ile karşılaşmadı. Silahını bıraktıktan sonra elini kolunu sallayarak içeride gezdi. Reina içinden yardım alma ihtimali çok yüksek. Olayla ilgili 12 kişi gözaltında tutuluyor.