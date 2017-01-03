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PKK'ya hava destekli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün siyasal yapılanması için faaliyet gösteren, aralarında HDP İlçe Başkanları’nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına aldı. Hava destekli operasyon, polis kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 3 Ocak 2017 Salı 10:49
PKK'ya hava destekli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren aralarında HDP İlçe Eş başkanlarının da bulunduğu şahısların deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, 12.12.2016 günü gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar neticesinde 12 şahıs yakalanmıştır. 30.12.2016 günü adli makamlara sevk edilen şahıslardan H.A, M.K, N.K, F.D isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, B.A, A.M, B.K, M.K, F.A, R.G, E.S, G.P isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir' denildi.

Hava destekli polis operasyonu kameralara da yansıdı. Görüntülerde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, kapıları koç başları ile kırarak içeri giriyor ve aramalar yapıyor. Kaynak : İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü


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