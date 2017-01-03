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ÖSO'dan Astana kararı

Esed rejiminin ateşkes ihlalleri sonucu, ÖSO'ya bağlı gruplar, Astana toplantısı öncesinde, barış görüşmelerini durdurduklarını açıkladı.

Dünya / 3 Ocak 2017 Salı 09:42
ÖSO'dan Astana kararı

Özgür Suriye Ordusuna bağlı grupların açıklamasında, İran destekli güçler geri çekilene kadar, 'Türkiye ve Rusya tarafından öncülük edilen ateşkes ve barış görüşmelerine' katılmayacakları belirtildi.

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğündeki ateşkes geçen Cuma günü yürürlüğe girmiş ve barış görüşmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu ay içinde yapılması kararlaştırılmıştı.

ATEŞKES İHLAL EDİLMİŞTİ

Suriye'de rejim güçleri, Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde silahlı muhaliflerle vardıkları ateşkeş mutabakatını, birçok noktada düzenledikleri saldırılarla ihlal etmişti.



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