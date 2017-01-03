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Nazilli'de çöp kavgası kanlı bitti!

Aydın’ın Nazilli İlçesinde belediyede çalışan iki temizlik işçisi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Çöp dökme yüzünden çıkan tartışmada bir işçi pompalı tüfekle vuruldu.

3. Sayfa / 3 Ocak 2017 Salı 20:29
Nazilli'de çöp kavgası kanlı bitti!

Olay, saat 13.40 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesinin önünde meydana geldi.

İddiaya göre; belediyede kepçe operatörü olarak çalışan Tuncay G. (39) ile yine aynı birimde traktör sürücülüğü yapan Zeki E.(38) arasında çöp dökme kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından bugün mesai bitiminde şantiye önünde denk gelen ikili laf dalaşına girdi.

Tartışmanın büyümemesi için arabasına doğru yönelen Tuncay G.’yi yanında getirdiği pompalı tüfekle 3 el ateş eden Zeki E. arkadaşını sırtından vurdu.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ağır yaralanan şahsı, Nazilli Devlet Hastanesine götürdü. Tedavisi devam eden şahsın durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganı suçu işlediği pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Zeki E.’nin aracında arama yapan ekipler, ruhsatsız silah ele geçirdi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaynak : İHA

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