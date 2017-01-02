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Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 2 Ocak 2017 Pazartesi 22:28
Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Çameli istikametinden Acıpayam yönüne giden 48 Z 0437 plakalı hafif ticari araç, Antalya-Denizli karayolu kavşağı yakınlarında Aligöz mevkiinde arızalandığı için yol kenarında durduğu ileri sürülen Karayollarının taşeron firmasına ait 80 FC 188 plakalı kamyona çarptı.

Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın içinde sıkışan 2 kişi ile yol kenarında bulunan bir işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. 


-Video-
İşte kaza yerinden ilk görüntüler
Kazada hayatını kaybeden Ömer Acar, Yusuf Ay ve İsmail Turgut'un cenazeleri otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralanan V.Ö. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İHA

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