Kış aylarında da güneş gözlüğü kullanılmalı

Kışın yağan karın etkisiyle güneş ışınlarının daha çok yansıma yaptığını ve bunun da gözün kornea kısmını hasara uğrattığını belirten Prof. Dr. Abdullah Özkırış, “Örneğin kaynağa bağlı göz korneasında yanıklar oluşuyorsa, aynı şekilde korneada yanıklar oluşuyor. Bu özellikle dağcılarda ve dışarıda çok fazla vakit geçirenlerde daha fazla görünüyor. İnsanları bunu ilk başta fark edemiyor. Ama birkaç saat sonra yanma, batma, sulanma, kanlanma ve ağrı gibi şikayetlerle karşılaşıyor. Buna keratit adı veriliyor” dedi.



Daha ciddi yanıklar kalıcı körlük nedeni



Daha ciddi yansımalar ve yanmalarda gözün arka tabakasında da yanıklar oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Abdullah Özkırış, böylesi bir durumun kalıcı körlüğe kadar giden hasarlara neden olabileceğini vurguladı.



Ultraviyole polaroid gözlükler kullanılmalı



Söz konusu yanma ve hasarlara maruz kalmamak için yazın olduğu gibi kışın da güneş gözlüğü kullanılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Abdullah Özkırış, “Nasıl ki güneş tutulmalarında güneşe filtresiz ya da çıplak gözle bakmayın diyorsak, karlı havalarda güneş olduğu durumlarda da aynı önerimiz geçerli. Karlı ve güneşli, dolayısıyla yansımanın çok olduğu havalarda, ultraviyole ve polaroid gözlükler kullanılmalı” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA