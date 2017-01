Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği teklifini geri çekin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:



'Büyük umutlarla başlamayı düşündüğümüz yeni yılda acı olaylarla karşılaştık. Aslında her yıl sonu bir millattır. İnsanlık tarihi hep umudu yaşatmıştır. İnsanın doğasında umut vardır. 2016'da çok büyük acılar yaşadık. yüzlerce askerimiz polisimiz vatandaşımız şehit oldu.



Şu soruyu sormak zorundayız. Bu memlekt bu hale nasıl geldi. Bu soruyu sormazsak affedersniz ama biz insan değiliz. En büyük endişem 2017'nin 2016'yı aratmasıdır. Böyle bir tabloyu Türkiye kaldıramaz.



HİÇ SORUMLU YOK



Bu memleketi bu hale kimler getirdi? Kimler sorumlu bu işten? Bakkal mı manav mı, simitçi mi sorumlu bu işten. Hiç ortada sorumlu yok. Her türlü acının olduğu Türkiye'de ortada sorumlu yok. Dönüyor ülkeyi yöneten başbakan 'bezner terör eylemleri olacak' diyor. Önleyeceğiz demiyor olacak diyor. Türkiye'yi umutsuzluğa sürüklemek için bundan kötü bir dil kullanılamaz. Herkes kaygı içinde. Öldürülme korkusu Türkiye'nin üstüne sinmiş durumda. Her yerde rahatlıkla söyleyebilirsiniz: İyi ki bu memlektte CHP var.



ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN



Elinizi vicdanınıza koyun. Kavgadan bıkmadınız mı? Gözyaşından bıkmadınız mı? Annelerin feryadından bıkamdınız mı, üzülmediniz mi? Gencecik çokcuklrı babalar toprağa verirken üzülmediniz mi? Memleketi bu hale kim getirdi diye kendinize sormayacak mısınız?



O SİLAHLAR ŞİMDİ TÜRKİYE'Yİ VURUYOR



Başbakan, bakanlar ve Cumhurbaşkanı da var doğru. Türkiye yönetilmiyor. Şu anda çöken bir devlet gerçeği ile karşı karşıyayız. Teröre teslim olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Terörle mücadele tumturaklı laflarla olmaz. Birilerinin sırtınız sıvazlarsanız terörü bitiremezsiniz. CHP yaptığın hataları hatırlatıyor. Dünyanın dört bir tarafında militanlar Türkiye üzeründe Suriye'ye geçiyor. Ben söylemiyorum IŞİD komutanı diyor. Bunları gelirken bu ülkenin hükümeti kimdi? İstihbarat, hükümet neredeydi? Musul konsolosluğumuz basıldı. Bunu IŞİD yaptı demediler. Bir terör örgütüyle ideolojik akrabalık kurarsanız terörle mücadele edemezsiniz. Başka bir ülkenin içişlerine neden karşıyorsunuz. Silah göndermeyin demedik mi? O silahlar şimdi Türkiye'yi vuruyor.



IŞİD'İ BESLEDİNİZ



Hayatı boyunca CHP'ye oy vermeyen vatandaşıma sesleniyorum. Terör örgütleriyle iş tutan devlet imajı var. IŞİD'i beslediniz. 70 ilden IŞİD'e militan gidiyorsa nasıl mücadle edeceksiniz. Suriye'de yaralndığı zaman tedavi edip gönderiyorsanız bunu da söyleyen Sağlık Bakanı'ysa nasıl terörle mücadele edeceksiniz?



İSTİFA EDECEKSİN KARDEŞİM



Devletin savcısı, rektörü, hakimi nasıl oldu da terör örgütlerine teslim edildi? Hepsi söz birliği ediyorlar. Bu işin sorumlusu CHP diyorlar. İnsan da biraz ahlak olur. Şimid üst akıl diye bir şey buldular. Sen hükümet değil misin? Sen hükmetmiyorsun. Üst akıl bu tuzakları kuruyor. Hükümetsin bozacaksın. Eğer yapamıyorsa istifa edeceksin kardeşim istifa edeceksin. Ben beceremiyorum diyeceksin, terörü önleyemiyorum diyeceksin. IŞİD'ei, PKK'ya Türkiye'yi teslim ettin. Bunu dersen sana saygı duyarım. Bunu demediğin sürece saygı duymayacağım sen terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan bir hükümetsin.



ŞİMDİ LAİKLİĞİ AYRIŞMA ARACI OLARAK GÖRÜYORLAR



Etnik kimlik üzerinden siyaset yapmayın, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayın dedik. Bu üç ana unsur terör örgütlerini besleyen unsurlardır.



Şimdi laikliği ayrışma aracı olarak görmeye başladılar. Herkes istediği gibi yaşar yasalara uygun olarak. Bunun üzerinden toplumu bölmeye çalışıyorlar. Sevgili Peygamberimizin hayatını okuyun, yeniden okuyun, nasıl yaşadığına bakın, yüreğindeki insan sevgisini görün. Size dayatılan kitapları değil, hiçbir şey yapmıyorsanız açın kutsal kitabınızı okuyun.



Tüm bunları bilip zam yağmurunu yağdırdılar.



BEN KUL HAKKI YEMEM ONLAR YER



Terör var, insanlar can derdinde bunlar zam üstüne zam yağdırdılar. Kimse farkına varmaz diye giydir giydir diye. Asgari ücrete de yüzde 8 zam yaptılar. 1404 TL. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, milletvkeilleri bir ay geçinsin! Bir ev geçindirilebiliyor mu geçindirilemiyor mu?



Benim gemilerim yok onların gemileri var. Onların çocuklarının durumu ortada benim çocuklarımın durumu ortada. Ben kul hakkın yemem onlar yer. Benim evimdeki ayakkabı kutularında ayakkabı, onların ayakkabı kutularında dolarlar eurolar var.



ZAM ÜSTÜNE ZAM



Her şeye zam yaptılar, Osmangazi Köprüsü'nden geçişi indirmişler. Her gün 40 bin adet geçiş ücreti garantisi verdiler. Biz köprü yaptık diyor; kendi yandaşlarına para aktarmak için yaptı. Böyle yapılmasın, böyle olmaz! Deli dumrul köprüsü istemiyoruz.



AA GENEL MÜDÜRÜ SANA SESLENİYORUM



Anadolu Ajansı kalkıyor köprü ücretleri güncellendi diyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs ücretlerine zam yapıyor. Ona güncelleme demiyor. Anadolu Ajansı'nın Genel Müdürü'ne sesleniyorum; sen köle misin? O makamdan aldığın parayı ben ödüyorum ben. Oturup adam gibi haber yapacaksın! Eğer tarafsız haber yapıyorsan itibarın sarsılır. Zaten AA ise koy bir taraf diyorlar.



ANAYASA KOMİSYONU



Esad'ın Anayasası'nı getirip Meclis'ten geçirmek istiyorlar. 140 yıllık parlamento geleneğimizi yer ila yeksan etmek istiyorlar. Tarihinize bağlı değilsiniz, yeri geldiğinde tarihinizi inkar edenlerdensiniz. Bu anayasa değişikliğinin büyük bir ayıbı var. Bazı milletvekilleri AKP'li milletvekiller, değişiklik metnini görmeden imzalar attılar. bu kadar büyük bir ayıbı bu parlamento kaldıramaz. Kalkmış imzaladığı o anların fotoğrafını Facebook'tan paylaşılıyor. Sen milletvekili de olamazsın, adam da olamazsınız.



TÜRKİYE'NİN TARİHİNE İHANETTİR BU



Eğer TBMM'nin yetkilerini bir kişiye devrediyorsan TBMM'nin tarihine ihanet ediyorsun demektir. O ihanet içindedirler. Bir kişiye Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen bir yetkiyi TBMM'yi fesih yetkisi veriyor. Nasıl olur böyle bir şey? Hangi gerekçeyle fesh edeceksin! Allah akıl versin ne söyleyeyim. Güçler ayrılığı ilkesini kaldırıyorlar. Bütün yetkiler bir kişide olsun diyorlar. Türkiye daha karanlık bir ortamın içine çekilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'dan rica ediyorum. Bu teklifi geri çekin bu gerilimi kaldıramayız.



Bir kişiye bir bölgeyi birden fazla yapıya ayırabilme yetkisi veriyoruz. ne aklın, ne hukukun kabul etmeyeceği bir düzenlemedir. Atatürkçüler, miliyetçiler, samimi müslümanlar, liberaller, demokratlar, bu ülkede adalet arayanların ortak sorunudur. Ama ben yine söylüyorum; Sayın Cumhurbaşkanı sizden rica ediyorum; lütfen bu teklifi geri çekiniz Türkiye'ye en büyük yardımısı siz yapmış olursunuz.'