Kediye işkence görüntüleri tepki topladı

Çanakkale’de bir kişinin, kediyi bantlayarak kendince eğlendiği video hayvanseverleri ayağa kaldırdı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, kendi hesabından, kediyi koli bandıyla bantlayıp eğlendiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, bir kedinin etrafına bant sarıldığı görülüyor. Ardından bu görüntüden çok mutlu olduğu belli olan kişi, bantladığı kediyi yerde yuvarlarken ‘Yazık günah hayvana' dediği duyuluyor. Ardından bantladığı kediyi eline alan kişi, ‘5 liradan satıyoruz' dediği kediyi halter gibi kullanarak ‘Böyle kas çalışabilirsiniz' diyerek gülüyor.