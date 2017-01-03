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Karlov'un katili bilgisayarında bakın neyi araştırmış

Olayla ile ilgili soruşturmada, katil zanlısı Mevlüt Mert Altıntaş'ın ev arkadaşı Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarından, Ekim 2016'da Karlov hakkında araştırma yapıldığı belirlendi

Güncel / 3 Ocak 2017 Salı 22:22
Karlov'un katili bilgisayarında bakın neyi araştırmış

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili soruşturmada, katil zanlısı Mevlüt Mert Altıntaş'ın ev arkadaşı Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarından Ekim 2016'da Karlov hakkında araştırma yapıldığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yeni bilgilere ulaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ekiplerince, saldırgan Altıntaş'ın eski ev arkadaşı Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarında geriye dönük çalışma yapıldı.

Çalışmada, Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarından Ekim 2016'da birkaç kez Karlov'un görsellerinin araştırıldığı ortaya çıktı.

Altıntaş'ın suikastten önce Karlov'un fotoğraflarını incelediğini ve bilgi toplamaya çalıştığını belirleyen savcılık, Altıntaş'ın söz konusu tarihlerde kim ya da kimlerle görüştüğünü araştırıyor.

Ayrıca, saldırgan Altıntaş'ın gözaltındaki ev arkadaşı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Sercan B'nin emniyetteki sorgusunda, FETÖ bağlantısını reddettiği bildirildi.

Sercan B'nin 17 Temmuz 2016 günü evlendiği eşinin dayısının FETÖ'nün "evlendirme imamı" olduğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 9 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.

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