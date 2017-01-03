Kar geri dönüyor

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre; Cumartesi günü Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'nin Batı kesiminde etkili olacak. İstanbul'da iki gün sürecek kar yağışının başlaması bekleniyor. Kentte en yüksek hava sıcaklığının 2 derece olması beklenirken, Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek.



Pazar günü Akdeniz, Karadeniz'in bir bölümünde yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu'nun bir kısmı parçalı bulutluyken diğer tüm bölgelerde kar yağacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenirken, kar yağışının Ankara'da da etkili olacağı tahmin ediliyor.



BUZLANMA VE DON OLAYLARINA DİKKAT!



Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu' nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.







BATI'DA 1 İLA 3 DERECE ARTIŞ



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara:

Parçalı bulutlu -5



İstanbul:

Parçalı bulutlu 11



İzmir:

Parçalı bulutlu 13



Bursa:

Parçalı bulutlu 7



Adana:

Parçalı ve çok bulutlu 12



Antalya:

Parçalı ve çok bulutlu 15



Samsun:

Parçalı bulutlu 10



Trabzon:

Parçalı bulutlu 12



Erzurum:

Parçalı ve çok bulutlu -8



Diyarbakır:

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 6