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Kahvehanelerde terör propagandası yapanlar tutuklandı

İstanbul Okmeydanı'ndaki kahvehaneleri dolaşarak yaptıkları provokatif konuşmalar yapan 2 kişi 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutuklandı.

Güncel / 3 Ocak 2017 Salı 22:17
Kahvehanelerde terör propagandası yapanlar tutuklandı

Okmeydanı'nda bir kahvehanede çekilen ve sosyal medyada yer almasının ardından tepkilere yol açan görüntülere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgularının ardından “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Başar ve Dışkaya'nın tutuklanmalarına karar veren İstanbul 14'üncü Sulh Ceza Hakimliği kararına, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin varlığı ve sosyal medyada yayınlanan video içeriğini gerekçe gösterildi.

CumhuriyetOkmeydanıAdalet Sarayı


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