USD (Alış - Satış) : 3,57 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,73

HDP'li Ziya Pir gözaltına alındı

Adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında 'zorla getirme' kararı bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir gözaltına alındı.

Güncel / 3 Ocak 2017 Salı 16:03
HDP'li Ziya Pir gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında 'zorla getirme' kararı bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir gözaltına alındı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan soruşturma başlatılan Pir, bir duruşmayı izlemek için adliye binasına geldi.

Pir, burada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderilmiş, tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Pir hakkında 'zorla getirme' kararı çıkartılmıştı.

Kaynak : AA

AnayasaMilletvekiliResmi GazeteHdpDiyarbakır


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı