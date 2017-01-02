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Fransa'da yılbaşında araç yakma geleneği

Fransa İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesi Fransa genelinde 945 aracın yakıldığını açıkladı.

Dünya / 2 Ocak 2017 Pazartesi 22:13
Fransa'da yılbaşında araç yakma geleneği

Fransa genelinde yeni yıl kutlamaları sırasında ateşe verilen araç sayısının 945 olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, pazar günü 650 aracın yakıldığına dair yapılan açıklamanın yeni veriler eklenerek güncellendiği belirtildi. Bakanlık Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, 'Yılbaşı gecesi ateşe verilerek tamamen veya kısmi şekilde zarar gören araç sayısı 945 olarak tesbit edilmiştir' ifadelerini kullandı. Bu rakamlarla yılbaşı gecesi yakılan araçların sayısı 2015 yılbaşına göre yüzde 17 arttığı belirtildi.

Yılbaşı gecesi polise saldıran ve şiddet uygulayıp kamu düzenini bozan 454 kişinin yakalandığı bilgisini de paylaşan bakanlık, 301 kişinin de gözaltına alınıp haklarında hukuki işlem yapıldığını kaydetti.

Fransa'da yılbaşı gecesi özellikle banliyöler ve büyük şehirlerin sanayi bölgelerinde araçlar ateşe veriliyor. 2000'li yıllardan sonra her yılbaşı gecesi binden fazla aracın yakıldığı tesbit edilmiş, bu rakamın 2014 ve 2015 yılbaşı gecesinde ise binin altına düştüğü gözlenmişti.

Bu yılki rakamlara tepki gösteren aşırı sağ Ulusal Cephe (FN) yöneticileri, yeni İçişleri Bakanı Bruno Le Roux'nun gerçek rakamları sakladığını iddia ederek, yeterli önlem alınmadığını iddia etmişti.

Kaynak : AA

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