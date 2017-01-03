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Fırat Kalkanı'nda kaç DEAŞ'lı öldürüldü?

Başbakan Binali Yıldırım, "Operasyonlarda 1270 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Yakalananlarla birlikte toplam sayı 1562." dedi.

Dünya / 3 Ocak 2017 Salı 12:32
Fırat Kalkanı'nda kaç DEAŞ'lı öldürüldü?
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Açıklama Başbakan Yıldırım'dan geldi.

AK Parti grup toplantısında konuşan Yıldırım, Fırat Kalkanı operasyonunda 1270 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. 

Başbakan, 'Bugün Fırat Kalkanıı'nın 133. günündeyiz. Bugüne kadar 1270 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Yakalananlarla sayı 1561 kişi oldu. ' ifadesini kullandı.

Sözlerinin devamında Obama yönetimine yüklenen Başbakan, 'Dünya DAEŞ diyor, yaptıkları bir şey yok. Bu konuda Amerika'nın da bir halt ettiği yok. Laftan başka bir iş yapmıyorlar. Yaptıkları var; YPG ve PYD'ye silah veriyorlar. Biz burada yeni yönetimi sorumlu tutmuyoruz. Bu Obama yönetiminin marifeti. Mafyayı kullanarak mafyayı alt etmek gibi bir şey. Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi?' şeklinde konuştu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

BaşbakanBinali YıldırımFırat KalkanıDaeş


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