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'Fakir Baykurt Öykü Yarışması'na başvurular başladı

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında 'Herkesin Bir Öyküsü Vardır' sloganıyla gerçekleştirilen 'Fakir Baykurt Öykü Yarışması'na başvurular başladı.

Kültür-Sanat / 3 Ocak 2017 Salı 11:21
'Fakir Baykurt Öykü Yarışması'na başvurular başladı

Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ortaokul, lise ve yetişkinler olmak üzere üç kategoride düzenlenecek öykü yarışmanın son başvuru tarihi 3 Mart olarak belirlendi.

Her adayın tek öyküyle katılabildiği yarışmada derece alan öykülere ödülleri, 12-13-14 Mayıs'ta Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda düzenlenecek 6. Sarıyer Edebiyat Günleri'nde verilecek.

Toplamda 19 bin lira ödülün verileceği yarışmada, bu yıl ayrıca Tarık Akan Özel Ödülü alan kişiye de fotoğraf makinası hediye edilecek.

Yarışmaya katışmak isteyenlerin öykülerini, Sarıyer Belediyesi Kültür Merkezi'ne kargo ve kurye ile göndermesi gerekiyor.

Kaynak : AA

KireçburnuHaydar AliyevTarık AkanSarıyer BelediyesiSarıyer


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