Faiz oranı makul seviyeye gelecek

Finans piyasalarındaki kredi iştahı, faizlerin inmesine ve reel sektörün canlanmasına yol açacak. Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, para politikasındaki dengelerin banka faizlerine olumlu yansıyacağını söyledi. Taşkesenlioğlu "Finans piyasalarındaki bu isteklilik devam ettiği sürece kredi faiz oranları daha makul seviyelere gelecektir" dedi. 2017 yılını değerlendiren Taşkesenlioğlu, Türkiye'nin, uluslararası algısını bozmaya çalışanlara karşı verebileceği en iyi cevabın mali disiplini korumak ve reformları hızlandırmak olduğunu söyledi. Bu sürecin adının "ekonomik seferberlik" olduğunun altını çizerek, ortak bir bilinç yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Taşkesenlioğlu, darbe girişiminin yaşandığı süreci de kapsayan 3'üncü çeyrek bilançolarının bu konudaki kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu vurguladı.



TİCARİ KREDİLER 115 MİLYAR

Taşkesenlioğlu, 2016'nın üçüncü çeyreğinde net kârı 2.1 milyar TL'ye ulaşan Halkbank'ın bu dönemde öz kaynaklarındaki artışın yüzde 10 olduğunu söyledi. Taşkesenlioğlu, toplam mevduatı 137.6 milyar TL olan Halkbank'ın, KOBİ kredilerinin de dahil olduğu toplam ticari kredilerini 2015 yıl sonuna göre yüzde 15.4 artışla 115 milyar TL'ye yükselterek reel sektörün destekçisi olmaya devam ettiğini kaydetti.



TÜRK EKONOMİSİNİN EN GÜÇLÜ DAYANAĞI

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Fed'in faiz kararı, Brexit ve ABD başkanlık seçimleri gibi küresel ekonomideki dengeleri olumsuz etkileyen gelişmelere karşın Türkiye'nin, bugün de bölgesinin gelecek vaateden en önemli aktörleri arasında olduğuna işaret ederek, Türkiye ekonomisinin en güçlü dayanağının sermaye yapısı ve aktif büyüklük konularındaki istikrarıyla Türk bankacılık sektörü olduğunu vurguladı. Bankasının çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Genel Müdür Taşkesenlioğlu, "BizimHesap" ile yapılan anlaşma doğrultusunda KOBİ'lere ön muhasebe programı hediye ettiklerini söyledi.



SEKTÖR 2016'DA ÇİFT HANELİ BÜYÜYECEK

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2016'nın 3'üncü çeyreğinde, 12 aylık verilerle kurumsalda yüzde 11.3 ve bireysel kredilerde yüzde 7'lik artış yaşandığını, aralıkta toplam kredi hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.9'a yükseldiğini belirterek, sektörün 2016'yı çift haneli bir büyümeyle kapatacağını öngördüklerini söyledi.