Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı 'Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.



Buna göre, TÜFE'de 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,78 artış gerçekleşti.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 7,33 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,29, ulaştırmada yüzde 1,97, eğlence ve kültürde yüzde 1,42 ve ev eşyasında yüzde 1,28 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 2,55 ile giyim ve ayakkabı oldu.Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,14 ile haberleşme oldu.



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 31,59 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 12,36, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,08, sağlık yüzde 9,73, eğitim yüzde 9,47 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. Aylık en yüksek artış yüzde 2,38 ile TRC2'de (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu. İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 10,09 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,31 ile TR62 (Adana, İçel) bölgesinde gerçekleşti. Aralık 2016'da endekste kapsanan 417 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 97 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.







YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2,98 ARTTI



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,30 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,25 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,26 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,35 artış ve su sektöründe yüzde 0,54 artış olarak gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 17,58 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,63 ile ana metaller ve yüzde 3,96 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 6,01, tütün ürünleri yüzde 2,52, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0,34 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu. Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerji mallarında gerçekleşti. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Aralık ayında aylık en fazla artış enerji mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.



Kaynak : İHA