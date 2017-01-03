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Elektrik saldırıları siber savunmayla önlendi

Elektrik dağıtım firmalarının internet sitelerine düzenlenen saldırılar, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumuna bağlı olarak görev yapan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekipleri tarafından önlendi.

Teknoloji / 3 Ocak 2017 Salı 10:44
Elektrik saldırıları siber savunmayla önlendi

Saldırı önleme tedbirleri 'acil' koduyla devreye girerken Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, elektrik dağıtım firmalarının özel ağdan iletişime geçirilmesini istedi.

USOM ile birlikte savunmaya geçen operatör firmaları sundukları DDOS atak önleme hizmeti ile dağıtım firmalarının internet trafiklerine hackerler tarafından yönlendirilen saldırıları internet ağlarına ulaşmadan etkisiz hale getirdi. Kaynak : İHA

İletişimTeknolojiSaldırı


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