Elektrik saldırıları siber savunmayla önlendi

Saldırı önleme tedbirleri 'acil' koduyla devreye girerken Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, elektrik dağıtım firmalarının özel ağdan iletişime geçirilmesini istedi.



USOM ile birlikte savunmaya geçen operatör firmaları sundukları DDOS atak önleme hizmeti ile dağıtım firmalarının internet trafiklerine hackerler tarafından yönlendirilen saldırıları internet ağlarına ulaşmadan etkisiz hale getirdi. Kaynak : İHA