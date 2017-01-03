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Döviz bozdurdu, 'vosvos araba' kazandı

Keçiören Belediyesince düzenlenen "Milli Paramız, Milli Davamız" kampanyasına dövizini bozdurarak katılan öğretmen Yılmaz Arslan, çekiliş sonucu 1974 model "vosvos" kazandı.

Güncel / 3 Ocak 2017 Salı 02:29
Döviz bozdurdu, 'vosvos araba' kazandı
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Keçiören Belediyesince düzenlenen "Milli Paramız, Milli Davamız" kampanyasına dövizini bozdurarak katılan öğretmen Yılmaz Arslan, çekiliş sonucu 1974 model "vosvos" kazandı.

Belediye Başkanı Mustafa Ak, binalarının Meclis Salonu'ndaki çekiliş töreninde, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye üzerinde kirli oyunlar oynandığını belirten Ak, bunları boşa çıkarmak için sağduyu içinde birlik ve beraberliğin oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Bu oyunların bir ayağının da ekonomi alanında oynandığına işaret eden Ak, döviz kuruyla Türkiye'nin ekonomisinin sarsılmak istendiğini söyledi.

Ak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk lirasının kullanılmasını teşvik amacıyla yaptığı çağrıya, Keçiörenlilerin de sessiz kalmadığını vurguladı.

Düzenledikleri "Milli Paramız, Milli Davamız" kampanyasına yoğun katılım olduğunu bildiren Ak, şunları kaydetti:

"15 gün süren kampanyamızda bize toplam 1 milyon 758 bin dolarlık fiş geldi. Amacımız, milli paramızın kullanılmasını ve yatırım aracı olarak da Türk lirasının tercih edilmesini sağlamak. Bu kampanyanın manevi değeri büyük. Vereceğimiz araç, Keçiörenli bir esnafın hediyesidir. Halkımıza, esnafımıza ve iş adamlarımıza kampanyaya katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından Ak, Altındağ 4. Noterliği yetkililerinin hazır bulunduğu çekilişle kazanan numarayı belirledi. Ak, "vosvos" olarak bilinen 1974 model Volkswagen otomobilin anahtarını öğretmen Yılmaz Arslan'a teslim etti.

Yılmaz ArslanBaşsağlığıCumhurbaşkanıYatırım AracıRecep Tayyip Erdoğan


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